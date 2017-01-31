Сегодня, 10:01

Под митинг самарских пенсионеров в Самаре нет места

Администрация Самары предложила организаторам митинга против отмены выплат работающим пенсионерам провести мероприятие 18 марта либо в лесопарке им. 60-летия Октября, либо у стадиона "Буровик" на Пугачёвский тракте (116 км). Завку подавали на проведение митинга на пл. Героев 21 Армии, пишет в своем блоге депутат Михаил Матвеев. Также заявлялись Дворец спорта на Молодогвардейской и пл. Славы. Но эти площадки заняты, так как 18 марта в Самаре будут праздновать День присоединения Крыма к Российской Федерации.

"В этот день на площади Куйбышева состоится конкурс студенческих танцевальных коллективов, итогом станет исполнение всеми участниками молодежной акции Севастопольского вальса. На площади им.Кирова устроят концерт, на площади Героев 21-й Армии (фонтаны на ул. Осипенко) - праздничное мероприятие «Крымская весна – весна надежды». На площадке у Дворца спорта легкой атлетики на Физкультурной состоится спортивный праздник для дворовых команд «Мы вместе победим!». Также жителей Самары ждут на праздничных мероприятиях у Дворца Спорта ЦСК ВВС, в сквере «Родина», в сквере Высоцкого, в сквере Устинова, на площади Россовского", - сообщила мэрия Самары.



По словам Матвеева, организаторы рассматривают вариант провести 19 марта на ул. Физкультурной, на площади у Дворца спорта авиационного завода. Окончательно определиться с местом и временем митинга организаторы планируют сегодня.





Теги: митинг, пенсионеры

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