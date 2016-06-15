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Работникам Дома печати вернули 16,5 млн рублей долгов по зарплате

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Работникам Самарского дома печати выплатили долги по зарплате за 2008-2009 гг. Всего, как сообщила пресс-служба правительства региона, бывшие сотрудники организации получили 16,5 млн рублей. Деньги поступили на их счета 22-27 февраля.

Как следует из письма работников СДП, размещенного в блоге депутата губдумы Михаила Матвеева, всего по данным на август 2014 г. долг по зарплате составил 17,638 млн рублей. Из них реестровая задолженность по зарплате перед сотрудниками СДП составляла 8,6 млн рублей, текущая на тот момент – 9 млн рублей.

В июле 2015 г. был найден архив Самарского дома печати после семи лет поисков. по его данным, на момент банкротства в организации работало 360 человек.

Типография была приватизирована в конце 2007 — начале 2008 г., в результате серии сделок ее владельцем стало ООО "Консенсус". Вскоре после этого типография перестала функционировать как предприятие. В июне 2013 г. суд вернул имущество Дома печати в собственность государства в связи с тем, что оно было продано по цене в 23 раза ниже рыночной - за 50 млн рублей вместо 1,2 млрд рублей.

Аукцион по продаже имущества некогда крупнейшей типографии региона проводился 4 раза.

На торги, объявленные в январе и апреле 2016 г. не поступило ни одной заявки. В июне имущество СДП было продано подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову ООО "Азимут" за 35,1 млн рублей (в 20 раз меньше начальной цены), но управление ФАС по Самарской области по жалобе ФНС аннулировало результаты торгов, сочтя их противоречащими закону "О банкротстве".

6 февраля компания "Плазма" выиграла аукцион по продаже 11 зданий СДП и более 2,5 га земли под ними. Стартовая цена аукциона составляла 646 млн рублей. Торги начались 29 января, из-за отсутствия заявок цена лота каждый день снижалась на 5-15%. "Плазма", чьим владельцем является Шаповалов, стала единственным участником торгов и предложила за лот 96,9 млн рублей. В 6,7 раза дешевле начальной стоимости.

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Теги: сдп, долги по зарплате

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