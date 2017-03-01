Вчера, 16:09

Мутко: "Если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон"

Российская футбольная премьер-лига поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза более жестко наказывать клубы за плохую подготовку газонов домашних стадионов. Такое решение принял ранее президент РФС Виталий Мутко.

«Члены исполкома поддержали то, что на матче премьер-лиги не должно быть 1000 зрителей, это неправильно, и мы это поддерживаем. Вы знаете, что любой клуб при лицензировании и вступлении в лигу указывает резервную арену, дальше - если есть проблемы, премьер-лига назначает время и место проведения матча в своей компетенции. Виталий Леонтьевич правильно сказал, что надо дать полномочия, чтобы лига принимала более жесткие решениия, чтобы заставить исполнять требования, которые необходимы для клубов премьер-лиги", - цитирует ТАСС президента лиги Сергея Прядкина.

Возмущение Мутко вызвал матч "Крылья Советов" - "Локомотив", который был перенесен из Самары в Уфу из-за плохого качества газона на "Металлурге". Встречу посетило полторы тысячи болельщиков.

«Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей – это не уровень премьер-лиги. Футбол – для болельщиков. И если клуб -хозяин не подготовил свой стадион, не он должен выбирать себе резервный стадион, а лига. Она должна получить полномочия переносить матчи на поле соперника. По-другому – никак. Потому что одни готовят стадионы, а другие... Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон, - передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».

Добавим, что на перелеты в Москву для тренировок перед матчем с Уфой и на организацию игры клуб потратил более 2 млн рублей. Только аренда уфимского стадиона "Нефтяник" на 5 марта и сопутствующие услуги обошлись в 1,69 млн рублей.

При этом самарцы проиграли всухую – 0:3.

Напомним, эпопея с полем «Металлурга» началась в начале декабря 2015 г., когда его впервые признали негодным представители РФС и РФПЛ . С повторным визитом совместная комиссия РФС и РФПЛ прибыла в Самару 18 февраля 2016 г. «Комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос о проведении первой игры года на резервном стадионе самарской команды», - сообщили на своем сайте «Крылья». Руководство клуба тогда также выразило опасения, что после матча с «Ростовом» на самарском «Металлурге» газон может снова придти в негодность и не успеет восстановиться для матча с «Зенитом». Потому первый матч 5 марта 2016 г. с «Ростовом» самарцы провели на саранском стадионе «Старт», который утвердили запасным полем летом 2015 г.



11 марта прошлого года проверяющие осмотрели газон самарского стадиона в третий раз. Сообщалось, что поле «Металлурга» «соответствуют всем необходимым требованиям и параметрам, предъявляемым лигой». Однако матч с «Зенитом», назначенный на 20 марта, также перенесли в Саранск. «Одним из доводов специалистов стал неблагоприятный прогноз погоды и обильные осадки», - сообщалось на сайте «Крыльев»

«Крылья» вернулись на родное поле 22 марта 2016 г. и сыграли с «Локомотивом».

Об укладке нового газона самарский клуб сообщил в июле.

Теги: крылья советов, мутко, рфс, рфпл, газон

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