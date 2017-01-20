Как получить выплаты на приемных детей в Тольятти
Изменились виды и размеры выплат, которые получают дети-сироты и их опекуны, сообщила мэрия Тольятти.
С 1 февраля опекуны могут единовременно получить 16 350 рублей. При усыновлении ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида или родных братьев/сестер размер пособия вырастает до 124 929 рублей за каждого.
С 1 марта увеличился размер ежемесячной выплаты на содержание приемного ребенка - теперь она составляет 7179 рублей.
До 3524 рублей увеличилась ежемесячная выплата приемным родителям. При наличии у ребенка отклонений в психическом или физическом развитии выплата увеличивается до 5286 рублей, а при воспитании ребенка-инвалида - до 7048 рублей.
Таже с этого года для приемных детей действует единовременная выплата при окончании 9 или 11 класса - 5000 рублей.
С 1 января опекуны, воспитывающие троих и более детей, могут рассчитывать на:
- ежемесячную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт - 50%;
- ежемесячную компенсацию расходов на проезд в городсиких и пригородных автобусах по 100 рублей на каждого ребенка;
- бесплатные лекарства детям в возрасте до 6 лет.
Чтобы получить выплаты и компенсации, нужно предоставить действующий договор о приемной семье в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа»:
Центральный район:
- ул. Голосова, 99, телефон: (8482) 54-30-52.
Комсомольский район:
- ул. Матросова, 19д, телефон: (8482) 54-42-39; 54-31-30.
Автозаводский район:
- бульвар Орджоникидзе, 16, телефон: (8482) 54-34-52;
- ул. Автостроителей, 57, телефон: (8482) 54-32-97;
- бульвар Кулибина, 2, телефон: (8482) 54-32-26;
- бульвар Буденного, 6, телефон: (8482) 54-43-04;
- бульвар Луначарского, 3, телефон: (8482) 54-33-01;
- бульвар Космонавтов, 4, телефон: (8482) 54-49-95.
Теги: выплаты, приемные дети
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