Губернатор: "Хочу искренне поблагодарить всех женщин Самарской области за трудолюбие, неиссякаемый оптимизм"
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских женщин с 8 марта.
"Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством любви и благодарности к нашим милым женщинам, дарит нам особое, приподнятое, ни с чем не сравнимое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными достижениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость", - сказано в поздравлении.
"В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех женщин Самарской области за трудолюбие, самоотверженность, неиссякаемый оптимизм, жизненную стойкость и душевную чуткость. Рядом с вами мы, мужчины, становимся лучше, сильнее и духовно богаче", - отметил губернатор.
Также глава региона пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, любви и нежности, благополучия, весеннего настроения и всего самого лучшего.
Теги: меркушкин
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
28 февраля 2017, 10:52
Сергей Кириенко встретился с Николаем Меркушкиным
Комментариев: 0
|Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина
5 февраля 2017, 18:04
|Деньги на дороги поступят в Самарскую область в первом квартале
4 февраля 2017, 11:29
|Губернатор поздравил самарцев с Днем конституции
12 декабря 2016, 09:03
|В Самаре поздравили Героев отечества
9 декабря 2016, 08:51
|Расписание ЕГЭ-2017
Сегодня, 17:29
|Самарцы могут записаться на прием по вопросам защиты прав потребителей
Сегодня, 16:26
|Как получить выплаты на приемных детей в Тольятти
Сегодня, 16:08
|Власти Самары готовят инвентарь «для участников субботников и средников»
Сегодня, 13:45
|Зарплаты учителей в Самарской области ниже указанных в официальной статистике
Сегодня, 13:20