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Губернатор: "Хочу искренне поблагодарить всех женщин Самарской области за трудолюбие, неиссякаемый оптимизм"

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских женщин с 8 марта.

"Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством любви и благодарности к нашим милым женщинам, дарит нам особое, приподнятое, ни с чем не сравнимое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными достижениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость", - сказано в поздравлении.

"В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех женщин Самарской области за трудолюбие, самоотверженность, неиссякаемый оптимизм, жизненную стойкость и душевную чуткость. Рядом с вами мы, мужчины, становимся лучше, сильнее и духовно богаче", - отметил губернатор.

Также глава региона пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, любви и нежности, благополучия, весеннего настроения и всего самого лучшего.

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