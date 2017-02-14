Третий турецкий перевозчик будет летать из Самары в Стамбул
Национальный авиаперевозчик Турецкой республики авиакомпания Turkish Airlines будет летать по маршруту Самара - Стамбул.
Первый рейс назначен на 11 апреля. Запланировано три прямых регулярных рейса в неделю. Вылет из Стамбула анонсирован по вторникам, четвергам и субботам в 20.30, из Самары - по средам, пятницам и воскресеньям в 02.05.
Это будет третья авиакомпания на маршруте Самара-Стамбул. В конце января пресс-служба самарского аэропорта «Курумоч» сообщила о том, что турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы в Стамбул (2 раза в неделю с 10 марта, и трижды в неделю с 26 марта). Билеты «туда-обратно» авиакомпания продает по 124 евро (8000 рублей), сообщается на сайте авиаперевозчика.
В середине февраля стало известно, что летать из Самары в Стамбул будет также турецкий лоукостер Onur Air. Первый прямой регулярный рейс из Самары запланирован на 3 мая.
Для справки:
Turkish Airlines была основана в 1933 г. Сегодня в парвке авиакомпании 335 самолетов. Маршрутная сеть компании охватывает 296 направлений по всему миру, включая 247 международных и 49 внутренних.
Теги: турция, стамбул, курумоч
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