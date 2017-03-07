Власти Самары готовят инвентарь «для участников субботников и средников»
С 1 апреля самарское МП «Благоустройство» начнет мыть дороги в городе 20-ю «уличными пылесосами», сообщает пресс-служба городской администрации. Если будет хорошая погода.
На уборку улиц, которые зимой обрабатывали песчано-соляной смесью, направят 124 человека и 62 спецмашины.
Дорожные знаки и светофоры отмоют, дорожные ограждения, опоры и бортовые камни покрасят, урны – отремонтируют и тоже покрасят. Также к летнему сезону подготовят городские фонтаны.
Городские власти уверяют, что и в этом году убирать город будут не только специалисты «Благоустройства», но и все жители. Сейчас «для участников субботников и средников» готовят инвентарь.
Теги: благоустрйоство, самара
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