В областной библиотеке будут учить английскому с помощью экскурсий
С 9 марта в Самарской областной библиотеке начинаются групповые практические занятия по английскому языку.
В программе одного занятия:
1) экскурсия на английском языке по выставке «Неожиданные закладки» – 20 минут;
2) демонстрация документального фильма «Rare Books Library Tour» (Part 1,2) («Редкие книги. Библиотечное путешествие») – 20 минут;
3) мастер-класс по изготовлению закладок – 20 минут. (материалы предоставят организаторы).
На занятия приглашают по вторникам с 13:00 до 17:00; по четвергам и пятницам с 13:00 до 18.00 (в зависимости от набора группы).
Стоимость одного занятия – 200 рублей.
Обязательна предварительная запись по телефону: (846) 334-34-15.
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