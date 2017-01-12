Сегодня, 11:23

В областной библиотеке будут учить английскому с помощью экскурсий

С 9 марта в Самарской областной библиотеке начинаются групповые практические занятия по английскому языку.

В программе одного занятия:

1) экскурсия на английском языке по выставке «Неожиданные закладки» – 20 минут;

2) демонстрация документального фильма «Rare Books Library Tour» (Part 1,2) («Редкие книги. Библиотечное путешествие») – 20 минут;

3) мастер-класс по изготовлению закладок – 20 минут. (материалы предоставят организаторы).

На занятия приглашают по вторникам с 13:00 до 17:00; по четвергам и пятницам с 13:00 до 18.00 (в зависимости от набора группы).

Стоимость одного занятия – 200 рублей.

Обязательна предварительная запись по телефону: (846) 334-34-15.

Теги: соунб, лекции

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