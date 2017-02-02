Зарплаты учителей в Самарской области ниже указанных в официальной статистике
Средняя зарплата учителей в Самарской области - 21 865 рублей. По официальной статистике — 27 544 рублей. Расхождение в данных выявил Общероссийский Народный фронт (ОНФ), опросив более 700 педагогов Самарской области.
Мониторинг ОНФ (опросили более 5000 учителей страны) показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз.
По словам учителей, самые низкие средние зарплаты - в республиках Ингушетия (13 471 руб.), Дагестан (14 503 руб.), Марий Эл (14 647 руб.), Адыгея (15 825 руб.), Чувашия (15 666 руб.), а также в Ивановской (15 200 руб.) и Курганской (15 932 руб.) областях. Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов.
О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском автономном округе (57 625 руб.), Москве (55 971 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (50 157 руб.), Камчатском крае (49 883 руб.), Сахалинской области (41 388 руб.).
«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что в части оплаты труда педагогов они сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки, – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Теги: учителя, зарплаты, онф, мониторинг
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