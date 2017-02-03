Самарцам расскажут об истории автомобильного дизайна
В Музее модерна 9 марта прочитают лекцию "История автомобильного дизайна".
Слушателям расскажут о значимых периодах истории автомобильного дизайна от времени подражания конным экипажам до эмоциональной геометрии. Лекцию проиллюстрируют 200 изображениями - фотографиями, рекламными проспектами, чертежами и т.д.
Также вживую покажут один из элементов автомобильного дизайна начала 20 века - фару фирмы HASAG.
Начало - в 19-00.
Стоимость билета - 80 рублей.
Адрес: Красноармейская, 15.
Теги: музей модерна, лекция
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