Сегодня, 13:15

Самарцам расскажут об истории автомобильного дизайна

В Музее модерна 9 марта прочитают лекцию "История автомобильного дизайна".



Слушателям расскажут о значимых периодах истории автомобильного дизайна от времени подражания конным экипажам до эмоциональной геометрии. Лекцию проиллюстрируют 200 изображениями - фотографиями, рекламными проспектами, чертежами и т.д.



Также вживую покажут один из элементов автомобильного дизайна начала 20 века - фару фирмы HASAG.

Начало - в 19-00.

Стоимость билета - 80 рублей.



Адрес: Красноармейская, 15.

Теги: музей модерна, лекция

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