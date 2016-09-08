Самарцы могут записаться на прием по вопросам защиты прав потребителей
14 марта в приёмной Уполномоченного по правам человека в Самарской области будут принимать граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Адрес приемной: Самара, ул. Маяковского, д. 20.
Телефон для записи: 8(846)337-29-03. Также можно записаться на приём, обратившись непосредственно в приёмную по указанному адресу в кабинет № 7 к главному специалисту аппарата Уполномоченного Ирине Должковой .
Начало - в 14.00.
Теги: прием граждан, потребители
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 ноября 2016, 16:45
Юрист проконсультирует бесплатно
Комментариев: 0
|Начальник УФАС примет самарцев
13 ноября 2016, 12:39
|В Чапаевск приедут представители губернатора
28 сентября 2016, 16:57
|В Отрадном будет работать мобильная приемная губернатора
21 сентября 2016, 16:39
|Жителей Борского приглашают на прокурорский прием
8 сентября 2016, 18:05