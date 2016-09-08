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Самарцы могут записаться на прием по вопросам защиты прав потребителей

14 марта в приёмной Уполномоченного по правам человека в Самарской области будут принимать граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Адрес приемной: Самара, ул. Маяковского, д. 20.

Телефон для записи: 8(846)337-29-03. Также можно записаться на приём, обратившись непосредственно в приёмную по указанному адресу в кабинет № 7 к главному специалисту аппарата Уполномоченного Ирине Должковой .

Начало - в 14.00.

 

Теги: прием граждан, потребители

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