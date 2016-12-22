Сегодня, 11:53

«Самаранефтегаз» поздравил педагогов с 8 марта

фото пресс-служба АО "Самаранефтегаз"

В преддверии Международного женского дня руководство АО «Самаранефтегаз» поздравило с наступающим праздником педагогические коллективы школы № 6 городского округа Отрадный и гимназии им. С. В. Байменова города Похвистнево, где есть «Роснефть-классы», а также преподавательский состав Самарского государственного технического университета, с которым нефтедобывающее предприятие связывает плодотворное сотрудничество.

«Этот праздник - еще один повод, чтобы выразить вам, уважаемые педагоги, признательность за профессионализм и неиссякаемое трудолюбие, доброту и отзывчивость, мудрость и выдержку, теплоту и нежность. Вы делаете мир благороднее и светлее! Вы являетесь символом добра и удивительного терпения. Искренне желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, радости, согласия и благополучия в семьях», - сказал директора филиала «Учебный центр» АО «Самаранефтегаз» Юрий Тырсин, обращаясь к педагогам школы № 6 города Отрадного.

В АО «Самаранефтегаз» уверены: устойчивое развитие предприятия и применение инновационных технологий в современных условиях зависит от привлечения и подготовки высококвалифицированных кадров. Именно поэтому дочернее общество НК «Роснефть» начинает подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. В «Самаранефтегазе» создана и функционирует система непрерывного образования «Школа – вуз - предприятие», направленная на обеспечение притока в компанию высокообразованной молодежи, подготовленной к решению текущих, перспективных и инновационных задач бизнеса.

«Мы очень дорожим сотрудничеством с «Самаранефтегазом» и рады, что предприятие уделяет вопросам образования подрастающего поколения пристальное внимание», - сказала директор школы Наталья Ивкова.

Теги: самаранефтегаз

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.