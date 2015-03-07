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Водка и свинина: чем «украшают» столы на 8 марта

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, что входит в топ праздничных продуктов в Самаре и остальных городах РФ в преддверии Международного женского дня.

Практически во всех регионах наибольшей популярностью среди спиртных напитков в мартовский праздник пользуется водка со средней по России долей продаж в 2,2%.

А в Ростове-на-Дону и Самаре лидирует по продажам шампанское (1,7% и 1,6% соответственно). В Казани местные жители отдают предпочтение виски (1,4%).

Лидерами среди безалкогольных напитков по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Уфе (2,7%) и Казани (2,3%).

В таких городах, как Челябинск (2,6%), Пермь (2,0%), Нижний Новгород (1,9%) и Самара (1,6%%) в список покупок местные жители включают молоко.

Наборы конфет больше всего покупают в Ростове-на-Дону – 8,1%, Нижнем Новгороде – 6,3% и Самаре – 6%.

«В топ-10 продуктов, которыми жители всех без исключения городов сервируют стол в Международный женский день, входят торты (2,5%), полутвердые и твердые сыры (2,2%). В качестве украшения праздничного стола жители Уфы (3,0%) и Нижнего Новгорода (1,6%) используют блюда, приготовленные из свинины», - утверждают в сети «Перекресток».

Теги: 8 марта, праздничный стол

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