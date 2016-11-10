Вчера, 17:15

Самаррцев приглашают на концерт «Вокруг альта»

В Доме Курлиной 9 марта пройдет концерт «Вокруг альта» по проекту «Музыка модерна». Будут исполнены сольная соната Хиндемита, оригинальный дуэт Арбузова, «Фантастический квартет» Бриттена, барочный квинтет Иоганна Кристиана Баха, обработка гениальной «Пассакалии» Генделя авторства Хальворсена.

Исполнители – студенты института культуры: Анастасия Михайличенко (скрипка), Ксения Бакнина (альт), Ксения Пацева (альт), Владимир Цой (виолончель), Екатерина Скальненкова (виолончель), Максим Садовников (кларнет), Андрей Уймин (гобой).

Начало - в 19:00.

Музей модерна, ул. Красноармейская, 15.

Теги: музей модерна, вокруг альта

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.