СКС заявили на должников в прокуратуру
"Самарские коммунальные системы" направили в прокуратуры трех районов Самары заявления на УК–неплательщиков.
Меры просят принять к ТСЖ «Современник» (долг – 2,616 млн рублей), ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» (1, 545 млн рублей), ООО «УК Энерготехсервис» (502 913 рублей), ООО УК «Самарская» (3,454 млн рублей).
Всего УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны СКС за услуги водоснабжения и водоотведения около полумиллиарда рублей.
Топ должников:
ООО «ПЖРП № 11» - 45,497 млн рублей,
МП ЭСО – 15,517 млн рублей,
ООО «МСНК» - 12,885 млн рублей,
ООО УК «Авиакор – Стандарт» - 11,913 млн рублей,
ООО «ЖКС» - 7,702 млн рублей,
ООО «Жилсервис» - 7,113 млн рублей,
ООО «УЖКК «Электрощит» - 6,58 млн рублей,
ЗАО «СУТЭК» - 6,454 млн рублей,
ОАО «СПЗ» - 4,794 млн рублей,
ФКУ «ЦхиСО ГУ МВД» - 3,098 млн рублей.
Теги: скс, прокуратура, должники
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