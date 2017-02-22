Вчера, 16:56

СКС заявили на должников в прокуратуру

"Самарские коммунальные системы" направили в прокуратуры трех районов Самары заявления на УК–неплательщиков.

Меры просят принять к ТСЖ «Современник» (долг – 2,616 млн рублей), ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» (1, 545 млн рублей), ООО «УК Энерготехсервис» (502 913 рублей), ООО УК «Самарская» (3,454 млн рублей).

Всего УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны СКС за услуги водоснабжения и водоотведения около полумиллиарда рублей.

Топ должников:



ООО «ПЖРП № 11» - 45,497 млн рублей,

МП ЭСО – 15,517 млн рублей,

ООО «МСНК» - 12,885 млн рублей,

ООО УК «Авиакор – Стандарт» - 11,913 млн рублей,

ООО «ЖКС» - 7,702 млн рублей,

ООО «Жилсервис» - 7,113 млн рублей,

ООО «УЖКК «Электрощит» - 6,58 млн рублей,

ЗАО «СУТЭК» - 6,454 млн рублей,

ОАО «СПЗ» - 4,794 млн рублей,

ФКУ «ЦхиСО ГУ МВД» - 3,098 млн рублей.

Теги: скс, прокуратура, должники

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