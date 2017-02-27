Самарская область на 51-м месте в рейтинге автостраховщиков
Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за 2016 г. Самарская область заняла по итоговым параметрам 51-е место из 86-ти.
По частоте страховых случаев (6,4%) Самарская область – на 71-м месте. По сумме средних выплат (62 534 рубля) – на 38-м.
Среднероссийский показатель частоты страховых случаев – 5,8%. Средняя сумма страховой выплаты в России – 71 762 рубля.
Самый высокий показатель частоты страховых случаев – в Карачаево-Черкессии – 9,5%. А самая высокая средняя сумма выплат – в Адыгее – 135 858 рублей.
Самый низкий процент страховых случаев – на Байконуре – 1,7. А самая низкая средняя сумма выплат – в Курской области – 47 150 рублей.
Теги: осаго, рса, самарская область, рейтинг
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