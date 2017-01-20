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Из Самары и Тольятти можно доехать в Москву за 999 рублей
Из Самары и Тольятти можно доехать в Москву за 999 рублей
7 марта РЖД снова проводят акцию «Удачный вторник» - пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов по специальным ценам.
За 999 рублей продают биоеты на поезда № 049 Самара — Москва, № 050 Москва — Самара, № 066Э Тольятти — Москва и № 066Й Москва — Тольятти.
Спеццены действуют при поездках с 14 марта по 14 апреля.
Теги: удачный вторник, акция, ржд, скидки
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