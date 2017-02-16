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Вывески, заборы и деревья в Красноглинском районе будут в едином стиле

К 15 марта администрация Красноглинского района должна предоставить городским властям смету расходов на благоустройство гостевого маршрута к ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. 

В этом году минтранспорта Самарской области собирается реконструировать Красноглинское шоссе, расширив его проезжую часть до 4 полос. В план дорожного ремонта собираются внести и дороги на ул. Сергея Лазо и Ветвистой. 

Кроме этого, отремонтируют съезд с Сокского моста, обновят остановочные павильоны и посадят деревья и кустарники вдоль шоссе. У всех деревьев сформируют кроны, а все заборы будут «приведены в единый стиль». На съезде с ул. Батайской установят композицию «Самара – сердце России».

Фасады и ограждения промышленных предприятий в районе будут ремонтировать их собственники. 

Все вывески магазинов районные власти оформят в едином стиле. 

За счет средств фонда капитального ремонта облагородят фасады 16 жилых домов в поселке Управленческий. А для приаэропортового поселка Береза уже готов план комплексного благоустройства. 

Теги: красноглинский район, благоустройство

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