Расписание ЕГЭ-2017
Минобразования РФ опубликовал сроки проведения Единого государственного экзамена в 2017 г.
Госэкзамены будут сдавать в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый пройдет с 23 марта по 14 апреля. На этом этапе сдать ЕГЭ смогут выпускники прошлых лет.
Основной этап начнется 29 мая и завершится 1 июля. Первыми за парты сядут выпускники, выбравшие географию, информатику или ИКТ.
На третьем этапе, которые пройдет с 5 по 16 сентября, смогут пересдать экзамены те, кто получил неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
Теги: егэ, расписание
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3 марта 2017, 17:11
Куда звонить по вопросам сдачи ЕГЭ в этом году
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