Вчера, 17:29

Расписание ЕГЭ-2017

Минобразования РФ опубликовал сроки проведения Единого государственного экзамена в 2017 г.



Госэкзамены будут сдавать в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый пройдет с 23 марта по 14 апреля. На этом этапе сдать ЕГЭ смогут выпускники прошлых лет.



Основной этап начнется 29 мая и завершится 1 июля. Первыми за парты сядут выпускники, выбравшие географию, информатику или ИКТ.



На третьем этапе, которые пройдет с 5 по 16 сентября, смогут пересдать экзамены те, кто получил неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Теги: егэ, расписание

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