Сегодня, 17:53

Определились судьи для матча "Крыльев Советов" и "Уфы"

Назначены арбитры на матчи 19 тура Чемпионата России по футболу. Матч "Уфа" – "Крылья Советов" будет обслуживать бригада: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Игра состоится в Уфе на стадионе "Нефтяник" в субботу, 11 марта, начало - в 12:30.

Напомним, предыдущую игру в "Уфе" самарцы слили всухую столичному "Локомотиву", потратив на организацию выездного матча более 2 млн рублей.

Теги: арбитры, уфа, крылья советов

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