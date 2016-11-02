Самарские мужчины просят больше денег, чем женщины
Сервис «Зарплата.ру» выяснил, насколько зарплатные ожидания самарских женщин отличаются от мужских. Мужчины просят в среднем 31 000 рублей, а женщины - 24 000 рублей. При этом среднее предложение от самарских работодателей на «Зарплата.ру» за февраль составило 32 000 рублей.
Также сервис вычислил, в каких профессиональных сферах хотят работать женщины. Это «Бухгалтерия, финансы, банки» и «Персонал для офиса». Так, работу офис-менеджера, секретаря или администратора ищут 20% девушек, а еще 21% хотят быть бухгалтерами. Резюме от женщин больше в кадровых службах (на 76%), медицине (на 85%), образовании (на 84%), а также в индустрии красоты и спорта (на 70%).
Примерно одинаковое количество мужчин и женщин ищут работу в сфере госслужбы, маркетинга и общепита. В последнем случае мужчины претендуют на более статусные и высокооплачиваемые позиции управляющего или повара, а дамы ищут работу официантки, администратора и персонала кухни.
«Только 3% самарских женщин разместили резюме в рубрике «Высший менеджмент». В целом, в этой сфере только 29% резюме принадлежит женщинам», — комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы «Зарплата.ру».
Теги: зарплата, мужчины, женщины
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