7 марта 2017, 09:16
В Самарской области подешевели карамель и сметана
В Самарской области подешевели карамель и сметана
Самарастат опубликовал результат мониторинга розничных цен в Самарской области с 27 февраля по 6 марта.
Заметно подорожал только картофель - на 5%, теперь он стоит 22,4 рубля за кг. На 1,5 стали дороже сметана(162 рублялитр) и мясные консервы в банках по 350 грамм (121,7 рублей). На 0,5% повысились цены на творог и яйца.
Подешевели на 1,5% карамель (201 рубль за кг) и куры (116 рублей за кг).
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