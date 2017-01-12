«Тольяттиазот» в 2016 г. инвестировал в экологию более 226 миллионов рублей
В 2016 году «Тольяттиазот» занимался масштабным проектом по модернизации биологических очистных сооружений предприятия, сообщает пресс-служба завода. Реализация проекта повысит качества воды, поступающей в Саратовское водохранилище. При этом очистные сооружения ТоАЗа обслуживают не только само предприятие, но и объекты северного промышленного узла, а также бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти.
Общая сумма инвестиций в модернизацию системы водоотведения и очистки стоков составит до 5 млрд руб.
В феврале 2016 г. ТоАЗ завершил первый этап реконструкции двух линий трубопроводов К-9 общей протяженностью около 9 км. В прошлом году начались работы по модернизации и капитальному ремонту трубопровода К-7 – основной системы водоотведения завода.
Кроме этого, в течение прошлого года «Тольяттиазот» поддерживал крупные акции, направленные на повышение качества жизни жителей Тольятти. К примеру, работники предприятия приняли активное участие в ликвидации крупной несанкционированной свалки в Комсомольском районе. А вместе с ГБФ «Фонд Тольятти» ТоАЗ восстанавливал городскую лесопарковую зону, которая сильно пострадала от пожаров 2010 года. Были высажены саженцы хвойных деревьев на общей площади в 12 га. В 2017 году этот проект будет продолжен.
Уже традиционно ТоАЗ поддерживает экологический проект по воспроизводству биоресурсов Волги. В прошлом году в акваторию Саратовского водохранилища были выпущены более 30 тыс. мальков стерляди и 187 килограммов мальков сазана.
«В прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, забота об экологии родного региона оставалась приоритетным направлением нашей деятельности, - говорит генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. - С 2012 года мы уже вложили более 1,7 млрд рублей в природоохранные мероприятия».
В прошлом году ТоАЗ инвестировал в экологические проекты 226 млн рублей.
В 2016 году ОАО «Тольяттиазот» уже снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 6 622,5 тонн (в 2015 г. - 6 742,6 т), а это на 27 % меньше официально разрешенного порога выбросов для предприятия.
Теги: тоаз
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15 февраля 2017, 11:58
ТоАЗ инвестирует в будущее
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