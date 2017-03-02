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Проектную документацию тренировочной базы на ул. Шушенской,50а одобрили

Экпертиза одобрила проектную документацию реконструкции учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» на ул. Шушенской,50а. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На территории тренировочной площадки, как это предусмотрено проектом, будет:

- футбольное поле размером 105 х 68 м;

- система освещения футбольного поля;

- система дренажа и ливневой канализации футбольного поля;

- система автоматического полива футбольного поля.

Разрабатывало проект ООО «ГеоСпецСтрой» (г. Санкт-Петербург) за 2,450 млн рублей. Смету работ на 78,247 млн рублей госэкспертиза утвердила 15 августа 2016 г., сообщает правительство.

В декабре прошлого года был объявлен аукцион по поиску подрядчика на 70, 106 млн. Выбрали его в феврале. На аукцион была подана только одна заявка, сообщалось в аукционной документации. От АО «Бамард», которое запросило за свои услуги 69, 755 млн.

Все работы компания должна сделать с апреля по конец октября.

Теги: тренировочная база, шушенская, 50а, самара, бамард, геоспецстрой

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