Проектную документацию тренировочной базы на ул. Шушенской,50а одобрили
Экпертиза одобрила проектную документацию реконструкции учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» на ул. Шушенской,50а. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
На территории тренировочной площадки, как это предусмотрено проектом, будет:
- футбольное поле размером 105 х 68 м;
- система освещения футбольного поля;
- система дренажа и ливневой канализации футбольного поля;
- система автоматического полива футбольного поля.
Разрабатывало проект ООО «ГеоСпецСтрой» (г. Санкт-Петербург) за 2,450 млн рублей. Смету работ на 78,247 млн рублей госэкспертиза утвердила 15 августа 2016 г., сообщает правительство.
В декабре прошлого года был объявлен аукцион по поиску подрядчика на 70, 106 млн. Выбрали его в феврале. На аукцион была подана только одна заявка, сообщалось в аукционной документации. От АО «Бамард», которое запросило за свои услуги 69, 755 млн.
Теги: тренировочная база, шушенская, 50а, самара, бамард, геоспецстрой
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