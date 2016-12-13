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Администрация Самары уверяет, что ремонтировать дворы будут только по желанию жителей

Глава Самары Олег Фурсов поручил главам районных администраций совместно с общественными советами составить перечень тех территорий, которые нуждаются в ремонте и должны быть приведены в порядок в первую очередь.

"Приоритетность объектов, которые будут ремонтироваться за счет федеральных средств, в этом случае определяют жители города. Мы должны в кратчайшие сроки приступить к разработке программы по их благоустройству. Она должна быть рассчитана на несколько лет", - подчеркнул Фурсов.

В этом году Самара примет участие в проекте «ЖКХ и городская среда». По программе будут выделять федеральные средства, две трети из которых пойдет на благоустройство дворовых территорий, и одна треть - на общественные зоны.

Теги: жкх, дворы

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