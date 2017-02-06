Сегодня, 15:03

Инфляция в Самарской области выросла на 0,4%

Инфляция в феврале в Самарской области - 100,3%, сообщает Самарастат.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, непродовольственные - 0,4%, на платнеы услуги - на 0,2%.

С начала года индекс инфляции составил 100,4%.

Теги: инфляция, самарастат

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