Сегодня, 15:03
Инфляция в Самарской области выросла на 0,4%
Инфляция в Самарской области выросла на 0,4%
Инфляция в феврале в Самарской области - 100,3%, сообщает Самарастат.
Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, непродовольственные - 0,4%, на платнеы услуги - на 0,2%.
С начала года индекс инфляции составил 100,4%.
Теги: инфляция, самарастат
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
28 февраля 2017, 16:22
В Самарской области дорожают помидоры и дешевеют яйца
Комментариев: 0
|В Самарской области подешевели яйца
21 февраля 2017, 10:28
|В Самарской области подорожали овощи и молоко
14 февраля 2017, 11:43
|Можно записаться на прием к руководителю Самарастата
9 февраля 2017, 16:20
|В Самарской области подорожали продукты и услуги
6 февраля 2017, 16:37
Экономика, свежие новости
|Проектную документацию тренировочной базы на ул. Шушенской,50а одобрили
Сегодня, 18:16
|Колонии №10 капитально поправят забор за 1 млн рублей
Сегодня, 14:43
|Почти 12 млн рублей потратит Самара на очистку берегов рек от мусора
Сегодня, 12:01
|На самарские пляжи потратят 30 млн рублей
Сегодня, 12:00
|Жителей аварийных домов Волжского района переселят в Смышляевку
2 марта 2017, 12:18