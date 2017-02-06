Главное за сегодня: 
За окном: -5, завтра: +1
 Сегодня, 15:03 
Рейтинг: 0 
Инфляция в Самарской области выросла на 0,4%

Инфляция в феврале в Самарской области - 100,3%, сообщает Самарастат.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, непродовольственные - 0,4%, на платнеы услуги - на 0,2%. 

С начала года индекс инфляции составил 100,4%.

 

Теги: инфляция, самарастат

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios