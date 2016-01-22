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Колонии №10 капитально поправят забор за 1 млн рублей

Из федерального бюджета выделили 1 млн рублей ГУФСИН Самарской области на капитальный ремонт ограждения ИК-10 в поселке Волжский Красноярского района Самарской области (ул. Заводская, 46). Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2017 г. 

Для справки:

ФКУ ИК-10 - колония строго режима. Рассчитана на 1870 заключенных.

 

Теги: колония №10

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