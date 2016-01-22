Сегодня, 14:43
Колонии №10 капитально поправят забор за 1 млн рублей
Колонии №10 капитально поправят забор за 1 млн рублей
Из федерального бюджета выделили 1 млн рублей ГУФСИН Самарской области на капитальный ремонт ограждения ИК-10 в поселке Волжский Красноярского района Самарской области (ул. Заводская, 46). Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2017 г.
Для справки:
ФКУ ИК-10 - колония строго режима. Рассчитана на 1870 заключенных.
Теги: колония №10
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
1 марта 2016, 09:10
Самарских дам порадуют тюльпаны, выращенные заключенными
Комментариев: 0
|Заключенные будут выращивать тюльпаны в самарской колонии
22 января 2016, 11:37
Экономика, свежие новости
|Проектную документацию тренировочной базы на ул. Шушенской,50а одобрили
Сегодня, 18:16
|Инфляция в Самарской области выросла на 0,4%
Сегодня, 15:03
|Почти 12 млн рублей потратит Самара на очистку берегов рек от мусора
Сегодня, 12:01
|На самарские пляжи потратят 30 млн рублей
Сегодня, 12:00
|Жителей аварийных домов Волжского района переселят в Смышляевку
2 марта 2017, 12:18