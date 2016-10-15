Женщин Тольятти приглашают послушать еврейские и казачьи песни
Культурно–досуговый центр "Буревестник" приглашает 7 марта тольяттинских дам на концертную программу "Музыка весны".
В программе выступления танцевальной студии «Кредо», народного украинского хора «Днипро», народного ансамбля еврейской песни «Менора», ансамбля песни и танца «Жигули», ансамбля казачьей песни «Ставр», ВИА «Лето подавай!», воспитанников студии эстетического развития «Крылья» и «Крылья плюс».
Подробности по телефонам: 93-01-66, 8-9272-14-86-63.
Адрес: Тольятти, ул. Карла Маркса, 27.
Начало - в 19:00.
Вход свободный.
Теги: музыка весны, концерт
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