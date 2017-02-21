Самарское УФАС России оштрафовало Ростелеком на 1 млн рублей
Самарское управление Федеральной антимомнопольной службы назначило штраф региональному отделению Ростелекома в размере 1 млн 7 тыс. рублей за нарушение закона о защите конкуренции.
Ростелеком «необоснованно ограничивал пропуск трафика с сетей АО «Аист» на сеть местной телефонной связи ПАО «Ростелеком» с декабря 2014 г. по июнь 2016 г. Такие действия привели к ограничению конкуренции на рынке услуг связи в границах зоны нумерации «Самарская» и ущемило законные интересы АО «Аист», ПАО «Мегафон», АО «СМАРТС-Самара», ОАО «МТТ», ОАО «МТС», а также ущемили или могли ущемить законные интересы неопределенного круга абонентов этих операторов».
Между ЗАО «Аист» и ОАО «ВолгаТелеком» (в июне 2006 г. "Волгателеком" вошел в ОАО «Ростелеком.) был заключен договор о присоединении сетей электросвязи. Однако в декабре 2014 г. ОАО «Ростелеком» сообщило ЗАО «Аист», что «с 10 декабря Самарский филиал ОАО «Ростелеком» не гарантирует пропуск трафика, не предусмотренный условиями договора, а именно, не соответствующий техническим параметрам точек присоединения».
В феврале ЗАО «Аист» представило копии жалоб своих абонентов на то, что у них нет возможности звонить абонентам ОАО «Ростелеком» в Тольятти и Самару. Такие же жалобы предоставили УФАС и другие операторы связи - ОАО «МТТ» ОАО «СМАРТС», ОАО «Мегафон, ОАО «МТС», которые были присоединены к сети ЗАО «Аист».
Теги: фас, ростелеком, штраф
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