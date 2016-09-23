В Самаре открылся новый офис «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самаре открылся новый офис продаж и обслуживания клиентов ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Демократической,37.
Жители Промышленного и Кировского районов Самары смогут заключить договор на оказание услуг теплоснабжения, передать показания приборов учета, получить консультации по оплате и размеру начислений, а также подробнее узнать о предложениях по энергоэффективности и энергосбережению. Об этом сообщает компания.
Со 2 марта «завершил свою работу офис «ЭнергосбыТ Плюс», расположенный по адресу: г.Самара, ул.Силовая, д.11».
Теги: офис, энергосбыт плюс. самара, демократическая
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