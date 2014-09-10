Сегодня, 17:49

"ВелоСамаре" нужны мнения об открытии велосезона

Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара» проводит опрос участников, чтобы выбрать маршрут первого весеннего пробега в честь открытия сезона. Оно намечено на 22 апреля.

На выбор предложено 4 варианта ответа:

1). Проезд колонны от площади (Куйбышева или Славы) до Курумоча (лесная поляна), где состоится праздничная программа (с ночевкой или без).

2). Проезд колонны от площади (Куйбышева или Славы) до Воронежских озер, где состоится культурно-развлекательная программа, а затем проезд от Воронежских озер до Курумоча (лесная поляна), где вечером будет просмотр кино под открытым небом.

3). Любой вариант устраивает.

4) Не принимаю участие в открытии велосезона.

Пока большинство голосует за 1 вариант.

Теги: велосамара, открытие сезона

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.