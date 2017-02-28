Сегодня, 12:49

Украинский полузащитник прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов прибыл в расположение самарского клуба «Крылья Советов», сообщает xsport.ua.

Информацию о возможном переходе украинца подтвердил главный тренер «крыльев» Вадим Скрипченко: «Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь».

Официально об уходе Громова «Динамо» сообщило 3 марта, ранее профильные СМИ уже муссировали информацию о переходе Громова в «Крылья Советов».

Теги: крылья советов, громов, динамо

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.