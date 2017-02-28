Украинский полузащитник прибыл в расположение "Крыльев Советов"
Экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов прибыл в расположение самарского клуба «Крылья Советов», сообщает xsport.ua.
Информацию о возможном переходе украинца подтвердил главный тренер «крыльев» Вадим Скрипченко: «Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь».
Официально об уходе Громова «Динамо» сообщило 3 марта, ранее профильные СМИ уже муссировали информацию о переходе Громова в «Крылья Советов».
Теги: крылья советов, громов, динамо
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