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Украинский полузащитник прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов прибыл в расположение самарского клуба  «Крылья Советов», сообщает xsport.ua.

Информацию о возможном переходе украинца подтвердил главный тренер «крыльев» Вадим Скрипченко: «Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь».

Официально об уходе Громова «Динамо» сообщило 3 марта, ранее профильные СМИ уже муссировали информацию о переходе Громова в «Крылья Советов».

 

Теги: крылья советов, громов, динамо

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