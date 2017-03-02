Почти 12 млн рублей потратит Самара на очистку берегов рек от мусора
24 марта будут названы подрядчики, которые будут убирать неорганизованные места отдыха горожан на берегу Волги и Самары.
Объявлено два электронных аукциона на общую сумму 8,023 млн рублей. Платить подрядчику будут из бюджета Самары.
Из них за 3,468 млн рублей победитель аукциона должен будет наводить порядок в местах массового отдыха граждан на берегах Волги и Самары в границах города. В максимальную сумму 4,554 млн рублей оценены услуги по очистке мест отдыха граждан на правом берегу Волги и островах. Работы по второму аукциону включают в себя сбор, вывоз и захоронение отходов с 24 сборно-разборных площадок.
Еще 3,909 млн рублей администрация Самары планирует потратить на сбор найденного мусора в бункеры-накопители.
Работать выбранные подрядчики должны с 20 апреля по 31 октября.
Теги: мусор, Самара, берега рек, аукцион
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