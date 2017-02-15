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На самарские пляжи потратят 30 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который за 30 млн рублей обустроит самарские пляжи. Исполнителя планируется выбрать 24 марта, его полномочия истекают 31 октября. Заплатят ему из бюджета Самары.

Подрядчик обязан выполнить работы "по содержанию зон рекреации водных объектов (пляжей) городского округа Самара общей протяженностью 4034 м и общей площадью 172 134,8 кв. м".

Всего будет оборудовано 8 городских пляжей: от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской; от ул. Маяковской до спуска по ул. Первомайской, от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага, спуск ул. Советской Армии, под Барбошиной поляной, у санатория Можайский", пляж Красноглинского района, в Загородном парке.

Дополнительно на время проведения молодежного форума «iВолга» и фестиваля авторской песни им. В. Грушина планируется оборудовать пляж в районе фестивальной поляны.

При понижении уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки 28,5 м подрядчик на территории всех пляжей должен:

- убрать прибрежную полосу (сбор и вывоз мусора, бревен, коряг, камыша и других паводковых накоплений);

- обследовать акватории пляжей с помощью водолазов;

- устроить места купания для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной не более 1,2 м (с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке;

- оборудовать зоны для мытья ног вдоль I и II очереди набережной реки Волга (в районе спусков на пляж);

- оборудовать на пляже I очереди набережной реки Волги (в районе спуска по ул. Некрасовской) пляжную зоны для маломобильных групп населения: сделать настил из твердого покрытия шириной не менее 2 м (от спуска до береговой полосы), установить пандус для захода в воду инвалидов-колясочников;

- установить пляжное оборудование : кабины для переодевания 4-местные - 27 шт., кабины для переодевания 3-местные - 18 шт., кабины для переодевания 2-местные - 30 шт., бачки для мусора - 250 шт., грибки теневые – 40 шт., скамейки теневые – 73 шт., скамейки - «диванчики» - 125 шт., буйки с якорями и тросами - 130 шт. и т.д.

Также на пляжах установят детские качели, спортивные площадки, информационные щиты, биотуалеты, стойки со спасательными кругами.

«Песок после паводка должен быть чистым, выровнен и спланирован на всей площади без ям и промоин с дополнительным завозом верхнего слоя до 10 см», - сказано в документах аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

Пляжи будут работать до 15 сентября. Откроется пляжный сезон ориентировочно 15 июня.

В прошлом году на содержание этих же пляжей потратили 28 млн рублей.

Теги: пляжи, аукцион

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