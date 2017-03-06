Керосин в «Курумоче» подешевел на 1,1%
ООО «Лукойл-Аэро Самара» - единственный заправщик самолетов в самарском «Курумоче» снизил цену на авиационный керосин в феврале на 400 рублей, до 36 400 рублей за тонну (минус 1,1%). В январе топливо стоило 36 800 руб./т.
На такую же сумму «Лукойл-Аэро» снизил цены во всех аэропортах присутствия в Приволжском федеральном округе – в Нижнем Новгороде и Перми.
Самый дорогой керосин в аэропортах ПФО продавал в феврале ГУП ОО «Международный аэропорт «Оренбург» - по 41 144 рублей за тонну. С января эта цена выросла на 4,2% (в первом месяце года – 39 492 руб./т).
Теги: керосин, лукойл-аэро, курумоч
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