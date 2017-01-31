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Жителей Отрадного зовут на сходы с полицией

Администрация Отрадного сообщает, что в марте участковые организуют сходы граждан и представителей Отдела МВД России по Отрадному.  Начало всех встреч - в  18.00.

График:

- 6 марта в школе  №8 (ул. Пионерская, 28);

- 9 марта в ОНТ (ул. Первомайская, 33);

-10 марта в здании детского сада №16 (ул. Советская, 98а);

-14 марта в здании детского сада №15 (ул. Ленина, 10-а);

-15 марта в школе  № 10 (ул. Сабирзянова, 9а);

-16 марта в школе №8 – 2 корпус  (ул.Пионерская, 31);

-20 марта в СК «Шанс» (ул.Центральная, 1);

-21 марта в «СОК»  (ул.Мичурина, 34);

-22 марта в гимназии (ул.Отрадная, 7);

-23 марта в школе-интернате (ул.Жигулевская, 2а).

 

Теги: отрадный, сходы

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