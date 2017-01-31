Жителей Отрадного зовут на сходы с полицией
Администрация Отрадного сообщает, что в марте участковые организуют сходы граждан и представителей Отдела МВД России по Отрадному. Начало всех встреч - в 18.00.
График:
- 6 марта в школе №8 (ул. Пионерская, 28);
- 9 марта в ОНТ (ул. Первомайская, 33);
-10 марта в здании детского сада №16 (ул. Советская, 98а);
-14 марта в здании детского сада №15 (ул. Ленина, 10-а);
-15 марта в школе № 10 (ул. Сабирзянова, 9а);
-16 марта в школе №8 – 2 корпус (ул.Пионерская, 31);
-20 марта в СК «Шанс» (ул.Центральная, 1);
-21 марта в «СОК» (ул.Мичурина, 34);
-22 марта в гимназии (ул.Отрадная, 7);
-23 марта в школе-интернате (ул.Жигулевская, 2а).
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