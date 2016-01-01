Главное за сегодня: 
За окном: -5, завтра: +1
 Сегодня, 10:58 
Рейтинг: 0 
Проезд по ул. Молодогвардейской в Самаре сузится

«Самарские коммунальные системы» (СКС) сообщили о том, что до 10 марта закончат ремонт водовода на ул. Молодогвардейской в Самаре. 

В январе была повреждена водопроводная труба под перекрёстком ул. Полевой и Молодогвардейской на глубине 7,5 метров. Тогда же СКС начали менять трубу. 

Сейчас, как сообщают СКС «работы по прокладке новой трубы завершены. Осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство».

Для этого «потребуется сужение проезжей части улицы Молодогвардейской на несколько дней». 

Теги: скс, самара, ул. молодогвардейская, ремонт

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios