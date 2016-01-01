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Проезд по ул. Молодогвардейской в Самаре сузится

«Самарские коммунальные системы» (СКС) сообщили о том, что до 10 марта закончат ремонт водовода на ул. Молодогвардейской в Самаре.

В январе была повреждена водопроводная труба под перекрёстком ул. Полевой и Молодогвардейской на глубине 7,5 метров. Тогда же СКС начали менять трубу.

Сейчас, как сообщают СКС «работы по прокладке новой трубы завершены. Осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство».

Для этого «потребуется сужение проезжей части улицы Молодогвардейской на несколько дней».

Теги: скс, самара, ул. молодогвардейская, ремонт

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