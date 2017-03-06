6 марта 2017, 10:49

У «Самарского завода «Экран» сократилась чистая прибыль

Чистая прибыль «Самарского завода «Экран» в 2016 г. снизилась до 5,014 млн рублей. Год назад, по результатам 2015 г. завод сообщал о 5,808 млн рублей чистой прибыли.

Выручка предприятия выросла почти на 10 млн рублей, до 278,128 млн рублей. В 2015 г. – 268,232 млн рублей.

В прошлом году у предприятия почти на 3 млн рублей выросли управленческие расходы – до 89,216 млн рублей. В 2015 г. завод потратил на низ 86,692 млн рублей. На оплату труда своих сотрудников завод потратил в 2016 г. 131,637 млн рублей (в 2015 г. – 130,784 млн рублей). На социальные нужды «Экран» перечислил 41,754 млн рублей (41,352 млн рублей – в 2015 г.).

В феврале совет директоров «Экрана» назначил дату годового собрания акционеров предприятия – 21 апреля. Кроме утверждения годового отчета и распределения прибыли за 2016 г., акционеры планируют утвердить новую редакцию устава предприятия.

Основные акционеры предприятия: корпорация «Ростех» (50,67% акций) и председатель совета директоров завода Алексей Леушкин (41,893%).

Теги: самарский завод экран, акционеры, ростех

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