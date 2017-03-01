Жители Тольятти могут сообщит в мэрию «о серьезных деформациях» на дорогах
Мэрия Тольятти ждет сообщений от жителей города «о серьезных деформациях на магистралях». При этом, уточняет мэрия, «в соответствие с ГОСТ, аварийными считаются деформации, превышающие 5 см в глубину, 15 см в ширину и 60 см в длину».
Информация об аварийно-опасных участках дорог принимают в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии:
54-44-33 (доб. 3754, 3653) – Автозаводский район;
54-44-33 (доб. 3898) – Центральный район;
54-44-33 (доб. 4990) – Комсомольский район.
С начала года аварийный ремонт в Тольятти уже сделали на площади более 2 тыс. кв. м, информирует мэрия. В Автозаводском районе - 859 кв. м, в Центральном районе – 936 кв. м, в Комсомольском – 237 кв.м. Повреждения на дорогах фиксируют специалисты мэрии, после этого направляют сведения генеральному подрядчику - компании «ЭкоСфера», «для принятия срочных мер».
Мэрия отмечает, что на аварийный ремонт у города есть только 17% требуемой суммы. Поэтому «многие «критичные» места на дорогах города будут устранены благодаря плановому ремонту дорог, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 млрд рублей».
Теги: тольятти, ямочный ремонт
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