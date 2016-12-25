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Линия Самара - Ширяево закроется из-за ледохода

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» предупредило, линия движения катеров на воздушной подушке «Самара - Ширяево» закроется 7 марта. Это связано с тем, что "в районе села Ширяево произошла подвижка льда на реке Волга".

Напомним, линия открылась в начале января. Ходило 4 катера в день. Стоимость билета  составляла 300 рублей.


Теги: ширяево, свп

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