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Линия Самара - Ширяево закроется из-за ледохода
Линия Самара - Ширяево закроется из-за ледохода
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» предупредило, линия движения катеров на воздушной подушке «Самара - Ширяево» закроется 7 марта. Это связано с тем, что "в районе села Ширяево произошла подвижка льда на реке Волга".
Напомним, линия открылась в начале января. Ходило 4 катера в день. Стоимость билета составляла 300 рублей.
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