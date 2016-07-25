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Vesta доехала до Болгарии
Продажи седана Lada Vesta начались в Болгарии. Местным покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Стартовая стоимость российского седана в Болгарии составляет 22 тыс. левов или 695 тыс. рублей по курсу на 6 марта.
В августе прошлого года появилась информация, что в Болгарии с октября можно будет купить Lada Granta. Цена начиналась от 511 тыс. рублей.
Николя Мор говорил в конце сентября: "Слабый рубль - это возможность больше экспортировать, но здесь нужна долгосрочная стратегия. Мы не можем экспортировать, когда нам захочется. План - обеспечить 10-20-процентную долю экспорта. 10% мы достигнем в течение трех лет, 20% потребует немного больше времени".
В октябре Мор заявил, что АвтоВАЗ собирается увеличить экспорт примерно на 50% в 2017 г.
В феврале Vesta начали отгружать в Германию, в начале марта – в Венгрию.
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