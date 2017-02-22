Вчера, 18:29

5% льготников не уложились в лимит из 50 поездок в феврале

В течение марта в Самарской области закончится переходный период по введению новой системы соцподдержки. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по полученным данным в феврале, когда начали действовать ограничения на число поездок для льготников (50 поездок в месяц), менее 5% получателей социальной помощи не уложились в отведенный лимит.

«Если не зафиксировано никаких нарушений и нет сомнительных эпизодов, как это было раньше, когда по картам совершалось более 1000 поездок в месяц, необходимо разобраться в каждом отдельном случае, когда превышен лимит. И если люди реально пострадали, мы должно все проанализировать и решить, каким образом их поддержать», - сказал губернатор Николай Меркушкин.

В течение недели правительство должно разработать и план движения маршрутов общественного транспорта во время дачного сезона. «Здесь тоже нужно определиться, как перевозить пенсионеров: по социальной карте с учетом лимита или же выпустить специальную летнюю сезонку. Возможно, нужно внести изменения в схему движения городских маршрутов. И в этих вопросах нужно исключить все возможные схемы злоупотребления», - сказал губернатор.

На совещании в правительстве обсудили и переход на компенсации жилищно-коммунальных услуг. «Компенсация будет выделяться только в том случае, если есть реальный льготник и он своевременно платит за ЖКУ. А если он копит долг, а мы ему авансом перечисляем средства, это неправильно и несправедливо. С таким безответственным отношением мириться нельзя. Есть также случаи, когда человек не проживает по адресу, который указан в регистрации. Есть другие случаи, каждый из которых надо проверять», - сказал Меркушкин. Правительство уже получило сведения о 510 тыс. из 545 тыс. получателях компенсаций (все ресурсоснабжающие компании и УК данные подали). Нет сведений о льготниках только от отдельных ТСЖ.

По мнению губернатора, после наведения порядка при использовании транспортных карт и оплате услуг ЖКХ бюджет области может получить дополнительно сотни миллионов рублей. Сэкономленные средства область может направить в специальный фонд, из которого могут получить дополнительную помощь особо нуждающиеся. В том числе ветераны труда, которые недополучат денег «в ходе этой реформы».

Теги: льготники, правительство, самарская область

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