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В Самаре крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных проездов

Прокурор Самарской области внес представление об устранении нарушений закона главе Самары, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Департамент имущества города не подсчитал площадь внутриквартальных проездов в Самаре и не внес их в реестр муниципальной собственности, чтобы потом передать их на баланс внутригородских районов.

А без этого нельзя просчитать затраты на содержание этих проездов, пишет прокуратура. И поэтому город рассчитывает затраты, только исходя из данных прошлых лет. Значит, делает вывод прокуратура, при йформировании бюджета на очередной финансовый год городская администрация не учитывает необходимых затрат на благоустрйоство.

С начала года прокуратура нашла полторы тысячи подобных нарушений. Поэтому считает состояние благоустройства территории Самары, в том числе внутриквартальных проездов, крайне неудовлетворительным.

Теги: прокуратура, самара, внутриквартальные проезды, благоустройство

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