В Самаре крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных проездов
Прокурор Самарской области внес представление об устранении нарушений закона главе Самары, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Департамент имущества города не подсчитал площадь внутриквартальных проездов в Самаре и не внес их в реестр муниципальной собственности, чтобы потом передать их на баланс внутригородских районов.
А без этого нельзя просчитать затраты на содержание этих проездов, пишет прокуратура. И поэтому город рассчитывает затраты, только исходя из данных прошлых лет. Значит, делает вывод прокуратура, при йформировании бюджета на очередной финансовый год городская администрация не учитывает необходимых затрат на благоустрйоство.
С начала года прокуратура нашла полторы тысячи подобных нарушений. Поэтому считает состояние благоустройства территории Самары, в том числе внутриквартальных проездов, крайне неудовлетворительным.
Теги: прокуратура, самара, внутриквартальные проезды, благоустройство
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
1 марта 2017, 18:10
В Самаре начался ямочный ремонт дорог
Комментариев: 0
|В Тольятти компенсации на ЖКУ получили 60% льготников, в Самаре – 2,2%
1 марта 2017, 17:21
|Трибун к майским праздникам в Самаре будет втрое меньше
1 марта 2017, 15:30
|Увеличение коммерческой скорости бурения обеспечивает «Самаранефтегазу» рост добычи
27 февраля 2017, 11:45
|Новые звезды на небосклоне
1 марта 2017, 11:00