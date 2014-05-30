"Джи Эм-АвтоВАЗ" не работал три дня
"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил работу конвейера на три дня: c 1 по 3 марта. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу СП. Предприятие отметило, что оплата сотрудникам в указанный период "осуществляется в соответствии с ТК РФ".
«Производственные потери незначительны, и могут быть восполнены во второй половине года. Это одна из мер, предпринятых в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат. При этом стоит отметить, что отгрузки дилерам выполняются в обычном режиме, учитывая, что на сегодняшний день сохраняется стабильный спрос на автомобили Chevrolet Niva», – рассказали в пресс-службе "Джи Эм-АвтоВАЗ".
Теги: "Джи Эм-АвтоВАЗ", конвейер
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
2 ноября 2015, 09:44
АвтоВАЗ остановил конвейер до 5 ноября
Комментариев: 0
|На АвтоВАЗе на одного работника конвейера теперь приходится на 40% больше машин
4 августа 2015, 16:03
|"Джи Эм-АвтоВАЗ" снова встал
6 ноября 2014, 09:27
|АвтоВАЗ остановил конвейер
2 октября 2014, 12:01
|АвтоВАЗ не остановится
30 мая 2014, 09:15
|
Вчера, 12:01
В Самарской области четыре компании в сговоре получили госконтракты на 2 млрд рублей
Комментариев: 0
|Перевозить автомобили в спецвагонах из Тольятти будут со скидкой
Вчера, 10:45
|Роскосмос выдал лицензию «Тяжмашу»
2 марта 2017, 17:41
|Самарский речпорт выкупает свои акции у акционеров
2 марта 2017, 16:58
|Vesta продают в Венгрии за 3 млн форинтов
2 марта 2017, 14:12