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"Джи Эм-АвтоВАЗ" не работал три дня

"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил работу конвейера на три дня: c 1 по 3 марта. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу СП. Предприятие отметило, что оплата сотрудникам в указанный период "осуществляется в соответствии с ТК РФ".

«Производственные потери незначительны, и могут быть восполнены во второй половине года. Это одна из мер, предпринятых в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат. При этом стоит отметить, что отгрузки дилерам выполняются в обычном режиме, учитывая, что на сегодняшний день сохраняется стабильный спрос на автомобили Chevrolet Niva», – рассказали в пресс-службе "Джи Эм-АвтоВАЗ".

Теги: "Джи Эм-АвтоВАЗ", конвейер

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