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Плата в фонд капремонта с комиссионными «ляжет дополнительным бременем на граждан»

Региональное отделение ОНФ считают, что решение фонда капремонта Самарской области о взимании комиссии с граждан при оплате взносов создаст дополнительную социальную напряженность в обществе.

С марта «Почта России» будет брать комиссию за взносы на капремонт. Об этом сообщила пресс-служба фонда капремонта Самарской области в конце февраля. Без комиссии можно заплатить за капремонт только в банке «Солидарность» и в «Земском банке».

«…нововведение со стороны руководства Фонда капремонта считаю поспешным и непродуманным. Решение о взимании комиссии при уплате взносов за капремонт ляжет дополнительным бременем на граждан», - пояснил позицию общественников ОНФ сопредседатель регионального штаба Павел Ожередов.

У банков, в которых можно платить взносы без комиссии, мало филиалов по городу и области, пишет ОНФ, - и «пенсионеры и пожилые люди, как самые ответственные плательщики, вынуждены будут искать эти банки, отстаивать дополнительно очереди, что, в свою очередь, повлечет новый всплеск общественного настроения».

ОНФ призывает фонд капремонта «оценить социальные риски данного решения и не возлагать на самарских граждан дополнительные расходы».

Теги: капремонт, взносы, комиссионные. онф

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