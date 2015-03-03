Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -7
 Вчера, 16:03 
Рейтинг: 0 
В Самарской области в 2016 г. произошло 522 природных происшествия

По сообщению Поисково-спасательной служба Самарской области, в 2016 г. в регионе произошло 901 происшествие. Всего  в них пострадали 889 человек, из которых погибло 152 человека, спасены – 737.

Наибольшее число происшествий – 522 – относились к категории «природные». Также зафиксировано 118 техногенных происшествий, 135 – водных, 126 – прочих.

 

Теги: происшествия, псс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios