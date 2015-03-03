Вчера, 16:03
В Самарской области в 2016 г. произошло 522 природных происшествия
В Самарской области в 2016 г. произошло 522 природных происшествия
По сообщению Поисково-спасательной служба Самарской области, в 2016 г. в регионе произошло 901 происшествие. Всего в них пострадали 889 человек, из которых погибло 152 человека, спасены – 737.
Наибольшее число происшествий – 522 – относились к категории «природные». Также зафиксировано 118 техногенных происшествий, 135 – водных, 126 – прочих.
Теги: происшествия, псс
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