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Жителей Кинеля просят поделиться архивными фото и документами

Архивный отдел администрации Кинеля просит жителей поделиться в честь 180-летия города старинными фото и документами для создания юбилейной экспозиции.

"Особую ценность представляют материалы, личные документы ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов, заслуженных работников различных сфер деятельности, а также фотографии и документы, рассказывающие о работе предприятий, учреждений, организаций, трудовых династиях", - отмечает пресс-служба горадминистрации.

Фото и документы принимают специалисты архивного отдела по адресу: Кинель, ул. Мира, д. 41а (каб.3,5), в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 6-19-76.

Передать копии документов можно и в электронном виде по почте: arhivkinel@mail.ru.

180-летие Кинеля будут праздновать 5 августа.

Теги: кинель

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