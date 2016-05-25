Сегодня, 14:04

С 1 марта граждане, живущие у леса, должны построить барьеры

С 1 марта граждане, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, обязаны следить за пожарной безопасностью лесного массива.

Им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

А органы государственной и муниципальной власти должны сами обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото - и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров). Об этом уже говорится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений».

За нарушение лесного законодательства должностных лиц могут оштрафовать на 5-10 тыс. рублей, юрлиц – на 200-300 тыс. рублей.

Теги: лесной кодекс, граждане

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