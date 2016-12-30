Вчера, 17:11

Куда звонить по вопросам сдачи ЕГЭ в этом году

Жители Самарской области по вопросам о ЕГЭ могут обратиться на две "горячие линии".



На вопросы о процедуре ЕГЭ специалисты Рособрнадзора ответят по телефону: +7 (495) 984-89-19. Родители и выпускники смогут узнать, как будет проходить экзамен в этом году и на что обратить внимание при заполнении бланка ответов. Телефон работает в будние дни с 11:00 до 19:00 по местному времени.



О нарушениях процедуры сдачи ЕГЭ можно сообщить по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38. Операторы принимут жалобы на незаконные действия организаторов экзамена и информацию о фактах мошенничества.

Теги: егэ, горячая линия

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