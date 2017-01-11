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В Самарской области "скрытая безработица" снизилась в 4,5 раза

В мониторинге минтруда Самарской области от 2 марта сообщается, что к 28 февраля показатели скрытой безработицы уменьшились в 4,5 раза, по сравнеию с началом прошлого месяца. По данным министерства, в регионе 6116 «скрытых безработных». 5101 из них работали неполное время по инициативе работодателя, 910 находились в простое по вине работодателя, 105 – находились в отпусках без сохранения зарплаты.

Для сравнения, показатель «скрытой безработицы» на 18 января составлял 28 935 человек, в начале февраля - 28 041.

По данным центра занятости Тольятти на 9 февраля, 34 тольяттинских предприятия работало в режиме неполного рабочего времени, 24 613 человек были заняты неполный день. На 22 февраля в Тольятти было зарегистрировано 7899 безработных. "27 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 3194 человек заняты неполную рабочую неделю, 578 человек простаивают по вине работодателя", - сообщал тогда ЦЗН.

По сообщению мэрии Тольятти от 3 марта, численность безработных граждан на составила 7793 человек, 27 предприятий работают в режиме неполного рабочего времени. 2244 человека заняты неполную рабочую неделю, 577 человек находится в простое по вине работодателя.

Теги: занятость, скрытая безработица, минтруда

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